"Это будет ваш последний день на Земле": пассажиры поезда в Нью-Йорке выбирались через окна

Метро в США / © Pixabay

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В Нью-Йорке около 60 пассажиров поезда Metro -North выбрались через аварийные окна после того, как одна из женщин заявила: "Это будет ваш последний день на Земле".

Инцидент произошел утром 16 сентября в поезде, следовавшем из Нью-Канаана, штат Коннектикут, до Центрального вокзала Нью-Йорка. Поезд был примерно в 100 ярдах от платформы, когда один из пассажиров активировал аварийный тормоз.

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По словам очевидцев, 33-летняя пассажирка сделала угрожающее заявление, а затем потянулась в сумку. Кто-то из людей воскликнул, что у него может быть оружие, после чего в вагоне началась паника.

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Дверь поезда оставалась закрытой, а официальной команды на эвакуацию не было. Приблизительно 60 человек выбрались через два аварийных окна и пошли по путям в направлении платформы.

Из-за появления людей на путях оператор Metro-North обесточил контактный рельс, а полиция помогла пассажирам безопасно добраться до станции. Еще около 650 человек остались в поезде и вышли уже на платформе.

Пострадавших не было. Четырех пассажиров осмотрели из-за стресса. Оружие у женщины не обнаружили.

33-летнюю жительницу Нью-Йорка задержали и доставили в больницу для обследования. Ей предъявлены обвинения в угрозе массового ущерба и террористической угрозе.

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