"Это был не я": Байден пошутил, когда во время его выступления что-то упало

Шутка Байдена над самим собой вызвала смех и аплодисменты в зале.

Президент США Джо Байден с юмором отреагировал на грохот в зале во время своего публичного выступления. Американский президент сразу всех успокоил, и сообщил, что это был не он, намекая на случавшиеся с ним ранее курьезные случаи.

"С вами все хорошо? Я хочу, чтобы журналисты знали, что это был не я", – отметил глава Белого дома.

Шутка Байдена над самим собой вызвала смех и аплодисменты в зале.

Во время выступления Байдена что-то упало: президент США пошутил, что это был не он

Напомним, что иногда нынешний президент США часто попадает в курьезные ситуации из-за своих падений во время разных мероприятий.

Так, 1 июня на церемонии выпуска Академии американских ВВС 80-летний президент США упал, споткнувшись о черный мешок с песком, но резво поднялся.

22 февраля этого года президент Байден во время посадки в самолет в аэропорту Варшавы споткнулся и упал на лестнице.

Такие курьезы сразу подхватывает российская пропаганда, распространяя тезис, что, мол, из-за своего возраста Байден не способен исполнять обязанности президента.