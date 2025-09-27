"Это был подарок на 15-летие": отец обвиняет мать в смерти дочери после пластических операций

Реклама

Мексиканец обвиняет свою бывшую жену и ее парня-пластического хирурга в том, что они повлекли за собой смерть его 14-летней дочери, сделав ей различные пластические операции, в частности, увеличение груди.

Об этом пишет Oddity Central.

Палома Николь Арельяно Эскобедо трагически скончалась в больнице в Дуранго, Мексика, после отека мозга из-за респираторного заболевания, но ее отец утверждает, что истинная причина смерти не имеет ничего общего с официальным сообщением. Карлос Арельяно обвинил мать 14-летней девочки и ее партнера пластического хирурга в том, что они повлекли смерть Паломы, сделав ей операцию по увеличению груди без его согласия. По сообщениям мексиканских СМИ, Палома якобы перенесла ряд процедур, в том числе увеличение груди, бразильскую подтяжку ягодиц и липосакцию. Этот случай вызвал возмущение общественности Мексики, и власти начали расследование смерти подростка.

«В свидетельстве о смерти ошибочно указали „респираторное заболевание“ как причину смерти, пытаясь скрыть правду. Они сразу же передали его нам. Я не знаю, как они получили его так быстро», — сказал Карлос. «Я требую, чтобы все виновные были наказаны».

Убитый горем отец подал жалобу после похорон дочери, утверждая, что в ее смерти «есть нечто большее» и обвиняя свою бывшую жену в сокрытии. Он рассказал мексиканским журналистам, что разговаривал с матерью подростка примерно за неделю до ее смерти, и она сказала им, что они едут в горы, потому что у Паломы был положительный тест на Covid-19. Через несколько дней она позвонила и сообщила, что ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Только во время похорон он понял, что что-то не так.

Палома Николь Арельяно Эскобедо / © Jam Press

«На похоронах некоторые родственники сказали мне, что ее грудь стала больше, чем раньше, и когда я сказал об этом ее матери, она сказала, что это неправда, что она ничего не знает», — рассказывает Карлос. «В тот вечер я попросил ее мать выйти из комнаты, чтобы я мог поговорить с ней и попрощаться. Но она почему-то не захотела. Мы обследовали мою дочь, и, конечно же, у нее были грудные имплантаты. У нас есть фотографии имплантатов и шрамов».

На похоронах отец девочки не стал конфликтовать с бывшей, но на следующий день отнес доказательства в полицию и потребовал расследования дела. Он убежден, что процедура была подарком матери Паломы на будущее 15-летие и была проведена ее новым партнером, пластическим хирургом. Теперь он хочет, чтобы они предстали перед судом.

Хотя следствие еще не доказало ни одного из обвинений Карлоса Арельяно, смерть Паломы взбудоражила всю Мексику, заставив вмешаться даже президента Клаудиа Шейнбаума.

Как сообщает NTK, хирурга, якобы выполнившего операцию по увеличению груди 14-летней девочке, отстранили от работы. Ответственный хирург является членом Мексиканского совета пластической, эстетической и реконструктивной хирургии.

