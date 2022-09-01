Это был тот самый фальшивый повод для нападения на Украину: МИД предупреждает Молдову об опасности со стороны РФ

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на очередные угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова, собравшегося "защищать неизвестно от кого российское и русскоязычное население страны" в Молдове.

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило решительную и полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Об этом написал спикер МИД Украины Олег Николенко в твиттер.

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"Лавров говорит, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы это видели. Это был именно тот фальшивый повод, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину. Мы выражаем нашу полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы", — говорится в сообщении представителя украинского МИД.

Напомним, в Кремле снова угрожают Молдове, прикрываясь защитой русскоязычного насилия. На днях министр иностранных дел РФ заявил, что любая угроза безопасности российских военных в Приднестровье будет расцениваться как нападение на РФ.