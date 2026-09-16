«Это был заговор демократов»: Трамп сделал громкое заявление о покушении на него

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что покушение на него во время митинга в Пенсильвании в июле 2024 года являлось частью сговора демократов, целью которого якобы было не допустить его участия в выборах.

Об этом Трамп написал во вторник в своей соцсети Truth Social.

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По словам президента США, ФБР при администрации бывшего президента Джо Байдена не сделало всего необходимого для расследования стрельбы в Батлере.

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Трамп также утверждает, что после его вступления в должность 20 января значительная часть материалов по делу отсутствовала, изменена, повреждена или исчезла.

«Только что была найдена новая информация! Почему его не нашли давно? Это все был заговор демократов, чтобы отстранить меня от провалившегося участия в выборах», — написал президент США.

В то же время Трамп не представил доказательств, подтверждающих его утверждение о причастности демократов к покушению.

Отдельно президент США заявил, что бывший директор ФБР Кристофер Рэй должен понести ответственность за свои действия в ходе расследования нападения. Ранее Трамп уже обвинял Рея в ненадлежащем ведении этого дела.

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Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 во время его предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

Стрелец Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания. Трамп получил ранение уха. Один из митингующих погиб, еще два человека были ранены.

Крукса был застрелен сотрудниками Секретной службы США.

По итогам расследования ФБР пришло к выводу, что Крукс действовал самостоятельно. Доказательств причастности демократов к нападению не было установлено.

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Ранее генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил о якобы обнаружении новой информации о Круксе. В то же время, он не раскрыл конкретных деталей.

Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа может ожидать катастрофическое поражение на выборах в Конгресс, после чего против него могут начать процедуру импичмента.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп призвал американцев поддержать республиканцев, пообещав им единовременную выплату в $5 000.

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