"Это была бы большая потеря для мира": Илон Маск предупредил об угрозе исчезновения японской нации

"Это была бы большая потеря для мира": Илон Маск предупредил об угрозе исчезновения японской нации

Американский миллиардер встревожен тем, как резко уменьшается население в Японии из-за снижения рождаемости.

Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил обеспокоенность из-за угрозы исчезновения японской нации. В прошлом году население этой страны сократилось на рекордные 644 тысяч человек.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

“Понимаю риск сказать очевидное, но если что-то не изменится и уровень рождаемости не превысит уровень смертности, Япония в конечном счете перестанет существовать. Это была бы большая потеря мира", – заметил Илон Маск.

При риске считать сомнительные, несколькие некоторые изменения к соблюдению предела времени до отсутствия продолжительности, Japan будет вероятно пользоваться существом. This would be a great loss for the world. — Elon Musk (@elonmusk) май 7, 2022

Таким образом, Маск отреагировал на данные японского правительства, которые демонстрируют, что население Японии сократилось одиннадцатый раз подряд и в прошлом году это сокращение установило рекорд — 644 тысячи человек.

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Всего в прошлом году в стране проживало 125 миллионов человек.

Напомним, Основатель компании SpaceX Илон Маск после разрыва отношений со своей любимой и матерью его шестого ребенка, певицей Grimes недолго был в одиночестве и закрутил новый роман — с актрисой, которая на 23 года младше бизнес-магната.

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