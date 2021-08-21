"Это была капитуляция": Трамп требует извинений Байдена перед американцами из-за ситуации в Афганистане

После вывода войск талибы захватили власть в стране.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен извиниться перед американцами из-за вывода войск из Афганистана, после чего боевики "Талибана" захватили власть в стране.
Такое мнение высказал експрезидент Дональд Трамп, пишет News Thud.
"Ситуация в Афганистане при Байдене не была выводом войск, это была капитуляция. Будет ли он извиняться за наибольшую тактическую ошибку в истории?", — поинтересовался Трамп.
Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, "столкнулся с трудным выбором".
Напомним, в середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Он згодив свое решение с международными партнерами и союзниками, а также с президентом Афганистана Ашраф Гани. Президент США отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и по полной координации с союзниками.