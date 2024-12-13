Это была месть: в Минобороны РФ цинично объяснили массированную атаку по Украине

В стране-агрессоре нагло утверждают об ударах по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые якобы обеспечивают работу ВПК.

В Минобороны России заявили, что устроили массированную атаку по Украине 13 декабря в ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

Об этом говорится в сообщении в Сети.

В Минобороны РФ напомнили, что 11 декабря с территории Украины был нанесен удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в районе города Таганрог.

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В ведомстве отметили, что в ответ на это был нанесен удар по украинской энергетической инфраструктуре, которая, якобы обеспечивает работу ВПК.

"В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса", – говорится в заявлении Минобороны РФ.

Там цинично отметили, что цель удара достигнута и что все объекты поражены.

Заметим, что на самом деле массированная российская ракетно-дроновая атака по Украине была направлена на энергетические объекты, обеспечивающие жизнь обычных мирных граждан. Узнайте все о последствиях в регионах и энергетике.

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