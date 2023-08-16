"Это была ошибка": в НАТО признали, что не должны были предлагать Украине уступить территории

Накануне представитель Североатлантического альянса выступил с возмутительным заявлением по поводу территориальной целостности Украины и ее членства в организации.

В НАТО слова чиновника альянса Стиана Енссена об отказе Украины от части своих территорий в обмен на вступление в Альянс назвали ошибкой.

Об этом корреспонденту "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе НАТО.

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", – сказал Йенсен в комментарии VG.

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Реакция Украины на скандальное заявление

Предложение НАТО подверг критике советник главы ОП Михаил Подоляк. По его мнению, если пытаться достичь мира из-за триумфа Путина, агрессия неизбежно повторится. Так, Россия должна потерпеть сокрушительное поражение в войне.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, заявление чиновника из Альянса о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части наших территорий – это вброс, который сделан, чтобы потрогать нервы украинцев.

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