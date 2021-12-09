Это была спецоперация КГБ: диспетчер аэропорта в Минске убежал из Беларуси и рассказал, как садили самолет Ryanair

Это была спецоперация КГБ: диспетчер аэропорта в Минске убежал из Беларуси и рассказал, как садили самолет Ryanair

Он предоставил доказательства, что принудительное приземление организовала белорусская разведка.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске в мае этого года, на борту которого находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, была спецоперацией КГБ, а сообщение о якобы заминировании было ложным.

Об этом, как пишет The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах, рассказал диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, бежавший из Беларуси в Польшу.

Отмечается, что после побега из Минска он предоставил подробные и безоговорочные доказательства того, что рейс Ryanair был посажен принудительно в рамках операции по захвату Протасевича, организованной разведывательной службой Беларуси.

В свою очередь директор Департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарин сообщил, что им удалось "получить рассказ прямого свидетеля тех событий с башни управления воздушным движением в Минске". Он говорит о том, что в момент посадки самолета на диспетчерской башне находился офицер белорусского управления разведки и безопасности КГБ, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчера".

Задачей авиадиспетчера Олега Галегова было сообщить пилоту самолета Ryanair, что на борту заложена бомба, и что он должен остановить путешествие в Вильнюс и приземлиться в Минске из соображений безопасности.

The New York Times также сообщило, что независимое белорусское издание "Наша Нива", сайт которого заблокирован режимом Лукашенко, в июле в своем Telegram-канале писало, что авиадисптчер Галегов в июне ушел в отпуск и с тех пор его никто не видел. Вроде бы он поехал в родную Грузию, откуда родом, а в Минске жил и работал, потому что женился на беларуске.

Напомним, 23 мая пассажирский рейс, летевший из Афин в Вильнюс, вынудили сесть в Минске – тогда задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу россиянку Софию Сапегу.

Роман Протасевич – активный участник акций против Лукашенко. Режим объявил журналиста в международном розыске. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси – смертная казнь. Протасевич не раз заявлял, что за ним следят. В настоящее время он находится в Минске под домашним арестом.