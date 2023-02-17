Это было сказано не случайно: эксперт объяснил заявление Лукашенко о возможном вступлении в войну и оценил угрозу

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что его армия присоединится к российской войне в случае прямого нападения на Беларусь, прозвучало для Путина. Мол, "я сделал публичное заявление и отказываюсь от намерений участвовать в войне".

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН озвучил политический эксперт Максим Джигун.

"Я считаю, что эта фраза была сказана не случайно. Она прозвучала накануне визита Лукашенко в Россию. Это такой дипломатический жест к Путину о том, что "как бы ты меня ни уговаривал еще раз присоединиться, публичное заявление я уже сделал и отказался от этих намерений". То есть, это перестраховка со стороны Лукашенко для того, чтобы у Путина было меньше желаний как-то переламывать Лукашенко через колено и заставлять его вступать в войну, поэтому это не больше, чем оговорки со стороны самопровозглашенного президента Беларуси о том, что он в этом участии. брать не будет", — заметил он.

Джигун считает, что Путин использует Беларусь как фактор шантажа для Украины. Он прекрасно понимает, что угроза наступления на Украину с севера – это дестабилизирующий фактор. Украинские власти оценивая риски, должны держать военных на северном границе, не давая полноценно перейти в наступление.

"Но, глубоко понимая это, Путин все же хочет использовать Беларусь как фактор шантажа для Украины. Потому что, будем откровенными, глобально не спадает напряжение по поводу возможного наступления из северо-западных регионов Украины на наши территории. это рассредоточивает наши усилия на других фронтах, требует, конечно же, определенных финансовых затрат для того, чтобы оккупироваться, чтобы ставить эшелоны обороны.Это для нас дестабилизирующий фактор.Путин это прекрасно понимает и таким образом просто оттягивает свое поражение на других фронтах, не давая полноценно перейти в наступление украинским военным с большими ресурсами и с большими силами", – добавил он.

Лукашенко назвал условие вступления в войну

В четверг, 16 февраля, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что готов вести боевые действия вместе с оккупантами, "если хоть один украинский солдат переступит границу". Также он добавил, что готов разрешить российскому президенту Владимиру Путину использовать его страну в качестве плацдарма для нового наступления России на Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на это заявление Лукашенко и предупредил его о последствиях, если белорусская армия решится пойти в наступление. Глава государства считает, что это "будет большая ошибка Белоруссии".

ПАСЕ поддерживает трибунал над Путиным и Лукашенко!

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