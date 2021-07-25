Это было ужасно: аттракцион рухнул на людей в парке развлечений в Северной Ирландии (видео)

Это было ужасно: аттракцион рухнул на людей в парке развлечений в Северной Ирландии (видео)

Люди, говорят, что насколько испугались, что больше не смогут посещать парки развлечений.

В Северной Ирландии в парке развлечений Planet Fun вечером субботы, 24 июля, на людей упал аттракцион. В результате пострадали несколько человек, в том числе, четыре ребенка.

Об этом пишут Daily Mail, Metro.

Известно, что парк развлечений расположен в гавани Каррикфергус. Там на одном из аттракционов произошел сбой и механизм вылетел за пределы периметра, ударился о строение и рухнул на людей.

На место происшествия приехали четыре бригады скорой помощи. Детей госпитализировали в больницу. Их травмы не угрожают жизни.

Кроме детей пострадали другие люди. В них диагностировали травмы ног, но они отказались от госпитализации. Они также получили психические травмы. Свидетели происшествия рассказали The Sun, что настолько испугались, что больше не смогут посещать парки развлечений.

"Все качели держались на веревках, и в один момент все начали падать. Это было ужасно", — поделился свидетель.

Представитель Planet Fun, который имеет лицензию на проведение ярмарки развлечений, уточнил, что расследовать инцидент будет специальная комиссия. Компания намерена сотрудничать с экспертами на всех этапах.

Напомним, в провинции Хунань в Китае на аттракционе "цепные карусели" произошла авария, в результате которой пострадали по меньшей мере 16 человек. Люди просто вылетали из кабин карусели. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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