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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

«Это что, морг?»: в Сети шокированы квартирой, которую сдают за почти 24 000 гривен (фото)

В Польше сдается в аренду квартира, дизайн которой напоминает больницу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Польше за почти 24 000 гривен сдают квартиру со странным дизайном

В Польше за почти 24 000 гривен сдают квартиру со странным дизайном / © Getty Images

В Польше недалеко от Варшавы сдают квартиру за 2000 злотых (почти 24 000 гривен — прим. ред.). Однако пользователей сети шокировал вид этого жилья. Люди иронизируют по поводу того, что там было раньше — мясокомбинат или морг.

Об этом пишут в Facebook.

Объявление об аренде квартиры в Ломянках, недалеко от Варшавы, было опубликовано в группе по недвижимости в Facebook. Площадь помещения составляет всего 25 квадратных метров, а ежемесячная арендная плата — 2000 злотых. Арендатор также оплачивает коммунальные услуги и вносит залог. Ключевым преимуществом предложения является отсутствие административных сборов.

Квартира, сдаваемая в аренду в Польше. Фото: Збигнев Кубяк/Facebook

Квартира, сдаваемая в аренду в Польше. Фото: Збигнев Кубяк/Facebook

Однако вид квартиры вызвал бурные споры и вопросы у тех, кто наткнулся на объявление.

  • «Зачем эта квартира? Для мясокомбината? Вся квартира до самого потолка облицована старой плиткой?» — написал один интернет-пользователь.

  • «Похоже на больничную палату», — написал другой интернет-пользователь.

    «Это что, морг?» — написал ещё один.

Как отмечается, несмотря на состояние жилья, стоимость его аренды соответствует рыночной. Это объясняется популярностью района и его расположением недалеко от Варшавы.

Квартира, сдаваемая в аренду в Польше. Фото: Збигнев Кубяк/Facebook

Квартира, сдаваемая в аренду в Польше. Фото: Збигнев Кубяк/Facebook

Квартира, сдаваемая в аренду в Польше. Фото: Збигнев Кубяк/Facebook

Квартира, сдаваемая в аренду в Польше. Фото: Збигнев Кубяк/Facebook

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
218
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