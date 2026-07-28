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«Это что, морг?»: в Сети шокированы квартирой, которую сдают за почти 24 000 гривен (фото)
В Польше сдается в аренду квартира, дизайн которой напоминает больницу.
В Польше недалеко от Варшавы сдают квартиру за 2000 злотых (почти 24 000 гривен — прим. ред.). Однако пользователей сети шокировал вид этого жилья. Люди иронизируют по поводу того, что там было раньше — мясокомбинат или морг.
Об этом пишут в Facebook.
Объявление об аренде квартиры в Ломянках, недалеко от Варшавы, было опубликовано в группе по недвижимости в Facebook. Площадь помещения составляет всего 25 квадратных метров, а ежемесячная арендная плата — 2000 злотых. Арендатор также оплачивает коммунальные услуги и вносит залог. Ключевым преимуществом предложения является отсутствие административных сборов.
Однако вид квартиры вызвал бурные споры и вопросы у тех, кто наткнулся на объявление.
«Зачем эта квартира? Для мясокомбината? Вся квартира до самого потолка облицована старой плиткой?» — написал один интернет-пользователь.
«Похоже на больничную палату», — написал другой интернет-пользователь.
«Это что, морг?» — написал ещё один.
Как отмечается, несмотря на состояние жилья, стоимость его аренды соответствует рыночной. Это объясняется популярностью района и его расположением недалеко от Варшавы.