Это дело шокировало все США: действительно ли Карен Рид убила любовника-полицейского

Обвиняемая в убийстве бойфренда-полицейского Карен Рид / © Associated Press

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В США перед судом снова предстанет 44-летняя американка Карен Рид, обвиняемая в убийстве своего бойфренда-полицейского Джона О’Кифа. В июле 2024 года присяжные тщательно изучили более 600 доказательств и допросили около 70 свидетелей, но так и не смогли прийти к согласию или принять однозначный приговор.

Об этом пишет BBC.

Убийство полицейского в Бостоне — действительно ли его девушка виновата?

В январе 2022 года американский полицейский Джон О’Киф, прослуживший в правоохранительных органах Бостона 16 лет, был найден без сознания в снегу неподалеку от дома своего коллеги. Врачи констатировали его смерть, а главной подозреваемой стала девушка полицейского Карен Рид. Это дело вызвало громкий общественный резонанс и даже подозрения в возможной фальсификации доказательств.

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Обвинения против Карен Рид: что говорит следствие?

По версии обвинения, в ночь трагедии пара вместе употребляла алкоголь. После вечеринки Карен подвезла Джона в дом его коллеги, где должна была состояться еще одна встреча. Но во время разворота женщина, вероятно, не заметив, наехала на мужчину автомобилем и оставила место происшествия. Через несколько часов, вернувшись вместе с подругами, Карен нашла Джона без сознания в снегу.

Судмедэксперты установили, что мужчина погиб от тяжелой черепно-мозговой травмы и переохлаждения. Прокуроры считают, что Рид намеренно сбила бойфренда из-за конфликтов в отношениях. Она предстала перед судом по обвинениям в убийстве второй степени, непреднамеренном убийстве в состоянии алкогольного опьянения и бегстве с места ДТП. Если женщину признают виновной, ей грозит пожизненное заключение.

Версия защиты: полиция скрывает правду?

Адвокаты Карен настаивают, что она не виновата и считают ее жертвой заговора. По словам защитников, Джона избили внутри дома, а затем вынесли на улицу, где он и замерз.

Защита обратила внимание на то, что некоторые расследовавшие дело следователи имели тесные связи с полицейскими, которые присутствовали на той вечеринке. Среди них — прокурор штата Массачусетс Майкл Проктор, руководивший расследованием и даже признавший, что лично знаком с несколькими участниками происшествия.

Кроме того, приглашенный защитой судмедэксперт заявил, что если бы О’Кифа действительно сбила машина, на его теле было бы гораздо больше следов от ударов. Это лишь усилило подозрения, что Карен могла стать «козлом отпущения» в этой истории.

Скандальный процесс, за которым следит вся Америка

Судебное разбирательство этого резонансного дела продолжается, а американское общество поделилось на два лагеря: одни считают Рид виновной, другие — жертвой коррумпированной системы.

Хотя Карен и отказалась давать показания в суде, она дала несколько интервью журналистам и даже разрешила каналу HBO снять мини-сериал «Тело в снегу: дело Карен Рид», собравший миллионную аудиторию.

«Мне нечего скрывать. Моя жизнь висит на волоске, и это неправильно, так не должно быть. Чем больше информации получит общественность, тем лучше люди поймут то, что мы и так уже знаем», — высказалась Карен в одном из интервью.

К слову, недавно в центре испанского города Бадахос нашли мертвым пропавшего накануне 13-летнего украинца. Причины смерти еще неизвестны.