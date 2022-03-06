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"Это действительно страх": Данилко рассказал, что российским артистам, поддержавшим Украину, звонили с угрозами

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"Это действительно страх": Данилко рассказал, что российским артистам, поддержавшим Украину, звонили с угрозами

Андрей Данилко / instagram.com/v_serduchka

Также Данилко сообщил, что пишет песню для Верки Сердючки с припевом "Путин, чтоб ты сдох".

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что российские артисты и звезды шоу бизнеса не выступят массово в поддержку Украины, потому что запуганы.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Uaвместе.

"Мне сначала писали артисты оттуда, это было немного людей. Я не буду называть имен, чтобы не оздавать им проблем. В первый день войны один человек опубликовал черный квадрат, ему сразу вечером позвонили. Это были реальные угрозы, он очень испугался и убрал этот квадратик", — отметил Данилко.

По его словам, Максиму Галкину отменили концерты из-за позиции артиста по поводу войны в Украине и тоже угрожали.

"Я вчера увидел комментарий Ноны Гришаевой — для нее это (война с Украиной — Ред.) как развод родителей.

Артист считает, что Пугачева и Галкин боятся поддерживать Украину, ведь у них дети.

"Это действительно страх (у Пугачевой и Галкина — Ред.). Я бы не знал, как себя вести, если бы мне звонили и угрожали", — заявил он.

Также Данилко сообщил, что пишет песню для Верки Сердючки, которая называется "Маленькая мечтательница".

"Припев такой: "Путин, чтоб ты сдох, Путин, чтоб ты сдох. Но причина есть одна, его не хочет даже сатана", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Россию покинули Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой, а также Земфира и Рената Литвинова. 

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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