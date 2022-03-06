"Это действительно страх": Данилко рассказал, что российским артистам, поддержавшим Украину, звонили с угрозами

"Это действительно страх": Данилко рассказал, что российским артистам, поддержавшим Украину, звонили с угрозами

Также Данилко сообщил, что пишет песню для Верки Сердючки с припевом "Путин, чтоб ты сдох".

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что российские артисты и звезды шоу бизнеса не выступят массово в поддержку Украины, потому что запуганы.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Uaвместе.

"Мне сначала писали артисты оттуда, это было немного людей. Я не буду называть имен, чтобы не оздавать им проблем. В первый день войны один человек опубликовал черный квадрат, ему сразу вечером позвонили. Это были реальные угрозы, он очень испугался и убрал этот квадратик", — отметил Данилко.

По его словам, Максиму Галкину отменили концерты из-за позиции артиста по поводу войны в Украине и тоже угрожали.

"Я вчера увидел комментарий Ноны Гришаевой — для нее это (война с Украиной — Ред.) как развод родителей.

Артист считает, что Пугачева и Галкин боятся поддерживать Украину, ведь у них дети.

"Это действительно страх (у Пугачевой и Галкина — Ред.). Я бы не знал, как себя вести, если бы мне звонили и угрожали", — заявил он.

Также Данилко сообщил, что пишет песню для Верки Сердючки, которая называется "Маленькая мечтательница".

"Припев такой: "Путин, чтоб ты сдох, Путин, чтоб ты сдох. Но причина есть одна, его не хочет даже сатана", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Россию покинули Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой, а также Земфира и Рената Литвинова.