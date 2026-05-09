"Это для чистоты Литвы": в Вильнюсе 9 мая раздавали туалетную бумагу с портретом Путина

Ттуалетная бумага с портретом Путина / © Delfi

В литовском Вильнюсе 9 мая у Антакальнского кладбища, куда пришла часть представителей российской общины для празднования Дня победы, проходит акция протеста, цель которой — выразить неодобрение идеализации советских времен и романтизацию периода исторических оккупаций и репрессий.

Об этом сообщает издание Delfi.

Мероприятие было организовано международным благотворительным фондом «Старые драконы» совместно с вице-президентом фонда Мартинасом Киселяускасом.

По словам организаторов, в основе исторической памяти должны лежать факты, уважение жертв и ответственность перед будущими поколениями.

Как сообщает LRT, возле кладбища также раздавали туалетную бумагу с изображением кремлевского правителя Владимира Путина.

«Это для чистоты Литвы», — заявил мужчина, державший рулон.

Посетители кладбища не захотели брать рулоны и раздраженно реагировали на подобные предложения.

Также стало известно, что в Вильнюсе задержан мужчина с георгиевской лентой.

