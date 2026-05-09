- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 169
- Время на прочтение
- 1 мин
"Это для чистоты Литвы": в Вильнюсе 9 мая раздавали туалетную бумагу с портретом Путина
По словам организаторов акции, в основе исторической памяти должны лежать факты, уважение жертв и ответственность перед будущими поколениями.
В литовском Вильнюсе 9 мая у Антакальнского кладбища, куда пришла часть представителей российской общины для празднования Дня победы, проходит акция протеста, цель которой — выразить неодобрение идеализации советских времен и романтизацию периода исторических оккупаций и репрессий.
Об этом сообщает издание Delfi.
Мероприятие было организовано международным благотворительным фондом «Старые драконы» совместно с вице-президентом фонда Мартинасом Киселяускасом.
По словам организаторов, в основе исторической памяти должны лежать факты, уважение жертв и ответственность перед будущими поколениями.
Как сообщает LRT, возле кладбища также раздавали туалетную бумагу с изображением кремлевского правителя Владимира Путина.
«Это для чистоты Литвы», — заявил мужчина, державший рулон.
Посетители кладбища не захотели брать рулоны и раздраженно реагировали на подобные предложения.
Также стало известно, что в Вильнюсе задержан мужчина с георгиевской лентой.
Напомним, 10 апреля в Литве был закрыт аэропорт Вильнюса после появления десятков воздушных шаров. Власти не исключают умышленную атаку.