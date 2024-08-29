"Это для нас вызов": посол Мельник заявил о совместном "мирном плане" Бразилии и КНР по войне в Украине

Страны не предупреждали о готовящемся документе даже украинского посла в Бразилии.

Бразилия и Китай представят общий "мирный план" по завершению войны в Украине, о подготовке которого не предупреждали Украину.

Об этом сказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "Украинской правде".

"Бразильцы с нами этой идеей не делились. И это для нас вызов – отсутствие доверия, когда ты идешь к дипломатическому советнику, прекрасно общаешься, спрашиваешь о планах, какова будет позиция на Саммите мира, но только потом видишь, что на самом деле они готовят альтернативный подход ", – рассказал он.

По словам Мельника, такой общий план по завершению войны в Украине выгоден как КНР, так и Бразилии, ведь, если инициатива поступит только со стороны КНР, документ не получит поддержки со стороны западных стран. В Пекине, по мнению дипломата, это понимают.

В то же время Бразилия стремится использовать сотрудничество с Китаем, чтобы получить статус одного из мировых лидеров.

Китай и Бразилия поддерживают проведение мирной конференции по политическому урегулированию "кризиса в Украине".

Между тем, Китай призвал больше стран поддержать его мирный план для Украины после серии дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и Южной Африкой. В КНР заявили, что эти три страны являются представителями Глобального Юга и важными силами в продвижении мира в мире.

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