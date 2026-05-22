Аллергия

Реклама

В Японии сезонная аллергия давно превратилась в масштабную проблему для миллионов людей. Причиной стали решения, принятые еще более 70 лет назад, когда страна массово засадила леса только двумя видами деревьев после Второй мировой войны.

Об этом сообщило издание BBC.

Этой зимой по соцсетям разлетелись видео из японских лесов, на которых над лесами поднимались большие облака, похожие на дым. На самом деле это была пыльца деревьев. Для миллионов японцев такие кадры означают начало тяжелого сезона сенной лихорадки (аллергического ринита).

Реклама

Каждую весну по всей стране люди выходят на улицы в масках и пользуются средствами от аллергии. По оценкам, симптомы аллергического ринита средней и тяжелой степени имеют около 43% населения. В Великобритании этот показатель составляет 26%, а в США — 12-18%.

Кроме насморка и раздражения глаз, аллергия может вызывать проблемы со сном и концентрацией. Также люди с сенной лихорадкой чаще сталкиваются с астмой и пищевыми аллергиями. Во время пика сезона экономические потери Японии из-за больничных и снижения потребительских расходов оценивают в 1,6 млрд долларов в день.

Причины проблемы связаны с послевоенным восстановлением страны. Во время войны Япония активно использовала леса как источник топлива из-за недостатка нефти и газа. В результате массовой вырубки горы вблизи Токио, Осаки и Кобе остались почти без деревьев.

Чтобы остановить эрозию почв и риск наводнений, власти начали масштабное облесение. Для этого выбрали два местных вида — японский кедр суги и японский кипарис хиноки. Они быстро растут и подходили для дальнейшего использования древесины в строительстве.

Реклама

Сейчас плантации суги и хиноки занимают около 10 миллионов гектаров — это примерно пятая часть территории Японии. В то же время именно эти деревья производят большое количество легкой пыльцы, которая легко переносится в города.

Проблема усугубилась еще и из-за возраста деревьев. После 30 лет суги и хиноки начинают выделять еще больше пыльцы.

В 2023 году власти Японии объявили аллергию национальной социальной проблемой и представили план по сокращению количества пыльцы на 50% в течение 30 лет. Один из первых шагов — уменьшить площадь лесов из суги с высоким уровнем пыльцы на 20% до 2033 года. В то же время в стране отмечают, что вырубку нужно сочетать с высадкой новых лесов, чтобы избежать эрозии почв и не навредить климатическим целям.

Лесные плантации из этих деревьев существенно отличаются от естественных японских лесов. В таких местах деревья обычно одинаковой высоты, на земле лежит толстый слой сухой хвои, а из-за недостатка солнечного света там почти нет птиц и насекомых. Зато природные леса Японии, где растут клены, лиственницы и красные сосны, поддерживают значительно более богатую экосистему.

Реклама

Несмотря на то, что Япония является одной из самых лесистых промышленно развитых стран мира — леса занимают 68% ее территории — около трети этих площадей приходится именно на плантации суги и хиноки. Такие леса можно увидеть даже возле городов.

В последние годы в стране начали появляться проекты по восстановлению природной среды. Одним из примеров стал город Кобе, где с 2020 года более 180 гектаров плантаций постепенно превращают в широколиственные леса. Там ежегодно выборочно вырубают суги, хиноки и инвазивный бамбук, чтобы к земле попадало больше солнечного света и могла восстанавливаться естественная растительность.

В результате, по данным местных властей, в леса начали возвращаться животные и насекомые. Во время мониторинга там зафиксировали барсуков, прудовых черепах, различные виды лягушек и редких насекомых.

Кроме восстановления биоразнообразия, в Кобе рассчитывают, что более разнообразные леса помогут лучше защищать территории от оползней и других стихийных бедствий, риск которых может расти из-за изменения климата.

Реклама

Похожие инициативы запускают и в других регионах Японии. В частности, в префектуре Гумма планируют превратить 10 тысяч гектаров плантационных лесов в смешанные леса и луга. В то же время часть насаждений суги власть не убирает полностью — их хотят заменить на деревья с низким уровнем пыльцы или без нее.

Параллельно в Японии тестируют и другие способы борьбы с сенной лихорадкой. Среди них — системы прогнозирования распространения пыльцы, специальные растворы для подавления ее образования, а также новые методы лечения аллергии. Одно из японских исследований показало, что таблетки длительного действия, которые кладут под язык, могут облегчать симптомы даже через два года после лечения.

Плантации суги и хиноки активно создавали в 1950-1960-х годах, однако сначала их не планировали оставлять навсегда. Леса должны были постепенно вырубать и высаживать заново. Однако во время экономического бума в конце 1960-х и 1970-х годов Японии стало дешевле импортировать древесину из Малайзии и Индонезии, чем использовать собственные ресурсы.

Ситуация начала меняться после 2011 года, когда Япония взяла курс на сокращение зависимости от импорта древесины. Доля внутреннего использования лесной продукции выросла с 26% в 2010 году до почти 42% в 2020-м.

Реклама

Правительство также пытается бороться с пыльцой, которая вызывает сезонные аллергии у миллионов японцев. Для этого старые насаждения суги постепенно заменяют деревьями с более низким уровнем пыльцы, особенно вблизи городов. С 2024 года для финансирования таких программ в стране ввели специальный «лесной» налог — 1000 иен в год с каждого жителя.

Впрочем, экологи и ученые предостерегают, что активные вырубки могут иметь и негативные последствия. Представитель организации Friends of the Earth Japan Дзюничи Мишиба заявил, что из-за политики стимулирования лесозаготовки в Японии уже увеличивается площадь вырубок.

Специалисты также отмечают, что ненадлежащее управление лесами может повысить риски оползней и ухудшить способность почв удерживать воду. Кроме того, критики опасаются, что страна слишком сосредотачивается на борьбе с аллергиями, не учитывая долгосрочные экологические последствия.

Отдельным вызовом остается изменение климата. В 2025 году сезон распространения пыльцы в Японии начался раньше из-за погодных изменений и повышения температуры. В то же время леса суги играют важную роль в поглощении углерода — именно они обеспечивают почти половину объемов поглощения CO₂ японскими лесами.

Реклама

В Министерстве лесного хозяйства Японии заявляют, что вырубленные участки повторно засаживают деревьями с низким уровнем пыльцы или другими видами растений. Там также уверяют, что система управления лесами учитывает экологические функции лесов и не должна нанести вред окружающей среде.

Поллиноз японского кедра впервые зафиксировали в стране только в 1963 году. До этого в японском языке даже не существовало отдельного слова для сенной лихорадки. Теперь в стране надеются, что возвращение более разнообразных и естественных лесов поможет уменьшить масштабы аллергий в будущем.

Напомним, Япония также столкнулась с резким ростом нападений медведей на людей и ответила технологически. Страна начала использовать роботов-волков, которые пугают хищников светом, звуками и движениями.

Новости партнеров