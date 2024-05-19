Великобритания была первой страной, позволившей использование своего вооружения для ударов по временно оккупированному россиянами Крыму.

Западные партнеры, в частности — Германия, должны предоставить Украине оружие большой дальности поражения и разрешить использовать его по временно оккупированному россиянами Крыму.

Об этом в интервью Sky News подчеркнул министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

По его словам, Великобритания была первой страной, позволившей использование своего вооружения для ударов по временно оккупированному россиянами Крыму. Уже впоследствии другие союзники последовали этому примеру.

Решение по этому вопросу было принято фактом того, что Крым – это украинская территория, захваченная российскими войсками. Со своей стороны, Грант Шаппс призвал партнеров предоставить Украине оружие большой дальности. В частности – Германию с ее ракетами Taurus.

"То, что я хотел бы видеть, это все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, являющийся частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти" в первую очередь", — подчеркнул Шаппс.

Напомним, что Великобритания озабочена тесными отношениями между Китаем и страной-террористом Россией. В Британии в этом союзе видят угрозу демократическим принципам.

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