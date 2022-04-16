"Это ерунда": МИД Чехии ответило на ноту РФ, в которой говорилось о запрете поставлять Украине вооружение без разрешения Кремля

Министр иностранных дел Чехии сказал, что в ведомство не принимали во внимание дипломатическую ноту от РФ.
Министерство иностранных дел Чехии поставило Россию на место. Во внешнеполитическом ведомстве дипломатическую ноту РФ, в которой говорилось, что Прага не может поставлять прежнее советское вооружение в третьи страны без согласия Москвы, назвали "ерундой".
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет местное чешское издание Ceske Noviny.
Министр заявил, что в его ведомстве на эту ноту не собираются реагировать, потому что "это ерунда, и по этим средствам нет пункта, запрещающего реэкспорт".
"В МИД поступила нота о том, что нам якобы не разрешено поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России. Россия требует врать, чтобы прекратить нашу поддержку Украины", — сказал глава МИД Чехии.
В Минобороны Чехии объяснили, что угрозами, шантажом и распространением дезинформации Россия пытается отразить желание у западных стран помогать Украине.
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