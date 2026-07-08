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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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"Это эскалация, которая может закончить войну": Трамп о дальнобойных ударах по РФ

В США оценили украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Дональд Трамп считает, что подобная эскалация может стать одним из факторов завершения войны.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Трамп о дальнобойных ударах по РФ

Трамп о дальнобойных ударах по России / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции саммита НАТО в Анкаре заявил, что атаки Украины на глубокий тыл РФ по нефтеперерабатывающим заводам являются эскалацией, которая может закончить войну.

Об этом пишет Clash Report.

Трамп назвал дальнобойные удары по НПЗ в России эскалацией, которая может закончить войну

В ходе пресс-конференции президент США заявил, что считает дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам эскалацией:

«Это эскалация. Но это эскалация, которая может привести к завершению войны», — коротко заявил Трамп.

Государственный секретарь США Марко Рубио добавил, что США обсуждает возможность Украины достигать глубин России, чтобы Россия видела, как сложно защищать свое воздушное пространство.

Дональд Трамп о дальнобойных ударах Украины раньше

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что Дональд Трамп во время телефонного разговора позитивно оценил украинскую кампанию с применением дальнобойных дронов, отметив, что Украина «очень хорошо справляется».

По мнению Зеленского, американский президент по-новому посмотрел на войну, ведь стремится быть там, где преуспевают, что связано со многими факторами — от его личности до веры в возможность закончить войну.

В то же время, украинский лидер обратил внимание на усиление российских воздушных ударов и назвал антибаллистическую защиту критической уязвимостью Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
110
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