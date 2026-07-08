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"Это эскалация, которая может закончить войну": Трамп о дальнобойных ударах по РФ
В США оценили украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Дональд Трамп считает, что подобная эскалация может стать одним из факторов завершения войны.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции саммита НАТО в Анкаре заявил, что атаки Украины на глубокий тыл РФ по нефтеперерабатывающим заводам являются эскалацией, которая может закончить войну.
Об этом пишет Clash Report.
Трамп назвал дальнобойные удары по НПЗ в России эскалацией, которая может закончить войну
В ходе пресс-конференции президент США заявил, что считает дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам эскалацией:
«Это эскалация. Но это эскалация, которая может привести к завершению войны», — коротко заявил Трамп.
Государственный секретарь США Марко Рубио добавил, что США обсуждает возможность Украины достигать глубин России, чтобы Россия видела, как сложно защищать свое воздушное пространство.
Дональд Трамп о дальнобойных ударах Украины раньше
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что Дональд Трамп во время телефонного разговора позитивно оценил украинскую кампанию с применением дальнобойных дронов, отметив, что Украина «очень хорошо справляется».
По мнению Зеленского, американский президент по-новому посмотрел на войну, ведь стремится быть там, где преуспевают, что связано со многими факторами — от его личности до веры в возможность закончить войну.
В то же время, украинский лидер обратил внимание на усиление российских воздушных ударов и назвал антибаллистическую защиту критической уязвимостью Украины.