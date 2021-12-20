"Это фанатики, которых прикрывает Запад": Беларусь заявила о нападении на посольство страны в Лондоне

Временного поверенного в делах Великобритании уже вызвали в МИД Беларуси и выразили ему "решительный протест".

В МИД Беларуси заявили, что вечером 19 декабря на посольство страны в Лондоне совершено нападение. Сообщается, что одному из дипломатов, которых атаковали правонарушители, были нанесены серьезные телесные повреждения.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба белорусского МИД.

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"Сначала группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были причинены серьезные телесные повреждения, требовалась срочная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Как отмечают в МИД Беларуси, пострадавший якобы получил перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба.

В белорусском зарубежном ведомстве отмечают, что нападавшие пытались скрыться с места происшествия, однако часть из них дипломатической полиции Лондона удалось задержать. В Беларуси заявляют, что эти люди, вероятно, входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея".

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"Эта попытка расправы, предпринятая в отношении лиц, по долгу своей службы защищающих интересы белорусских граждан и работающих над улучшением межгосударственных отношений, еще раз красноречиво демонстрирует настоящее лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих", – заявили в Беларуси.

Временный поверенный в делах Великобритании был вызван в МИД Беларуси. Сообщается, что дипломату выразили "решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах".

Напомним, в Беларуси 14 декабря Гомельский областной суд вынес приговоры критикам и оппозиционерам режима Лукашенко. Так, муж Светлана Тихановская Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

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