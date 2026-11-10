«Это фейковый телеканал»: Трамп набросился на журналиста после неудобного вопроса о Путине

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал, обвинив его в неправдивости и низких рейтингах после неудобного вопроса о диктаторе Путине и Украине.

Перепалка с журналистом произошла во время брифинга, который транслировал Белый дом.

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Один из представителей медиа обратился к нему по поводу войны России против Украины и поведения диктатора Путина.

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Корреспондент телеканала MS NOW напомнил, что за последние 22 месяца Трамп неоднократно устанавливал главе Кремля дедлайны. Они касались как достижения перемирия, так и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Путин не выполнил ни одно из требований американского президента.

В ответ Трамп спросил: «Он что, воевал против нас?».

После этого глава Белого дома поинтересовался, какую именно медиа представляет журналист.

Когда корреспондент назвал телеканал MS NOW, Трамп сменил тон разговора и начал критиковать издание. Он заявил, что канал якобы распространяет фальшивую информацию и имеет самые плохие показатели аудитории. Отвечать на первоначальный вопрос о Путине президент США отказался.

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«MS NOW — это фальшивка. Это подлог. Я не хочу отвечать на ваш вопрос. У MS NOW самые низкие рейтинги за всю историю. Раньше это был MSDNC. Это один из самых плохих телеканалов. Вы фальшивая сеть», — резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют обратиться в Россию с вопросом, согласится ли Москва на гарантии безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения о завершении войны.

Мы ранее информировали, что поражение Дональда Трампа на выборах и его заигрывание с Россией создают опасность для Украины.

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