- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 2 мин
«Это фейковый телеканал»: Трамп набросился на журналиста после неудобного вопроса о Путине
Один из представителей медиа обратился к нему по поводу войны России против Украины и поведения диктатора Путина.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал, обвинив его в неправдивости и низких рейтингах после неудобного вопроса о диктаторе Путине и Украине.
Перепалка с журналистом произошла во время брифинга, который транслировал Белый дом.
Один из представителей медиа обратился к нему по поводу войны России против Украины и поведения диктатора Путина.
Корреспондент телеканала MS NOW напомнил, что за последние 22 месяца Трамп неоднократно устанавливал главе Кремля дедлайны. Они касались как достижения перемирия, так и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Путин не выполнил ни одно из требований американского президента.
В ответ Трамп спросил: «Он что, воевал против нас?».
После этого глава Белого дома поинтересовался, какую именно медиа представляет журналист.
Когда корреспондент назвал телеканал MS NOW, Трамп сменил тон разговора и начал критиковать издание. Он заявил, что канал якобы распространяет фальшивую информацию и имеет самые плохие показатели аудитории. Отвечать на первоначальный вопрос о Путине президент США отказался.
«MS NOW — это фальшивка. Это подлог. Я не хочу отвечать на ваш вопрос. У MS NOW самые низкие рейтинги за всю историю. Раньше это был MSDNC. Это один из самых плохих телеканалов. Вы фальшивая сеть», — резюмировал Трамп.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют обратиться в Россию с вопросом, согласится ли Москва на гарантии безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения о завершении войны.
Мы ранее информировали, что поражение Дональда Трампа на выборах и его заигрывание с Россией создают опасность для Украины.