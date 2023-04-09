"Это — г*внище, а не оружие": российский пропагандист тестировал гранатомет НАТО, но что-то пошло не по плану (видео)

Российский пропагандист решил протестовать гранатомет AT4 шведского производства - и его чуть не убило. После этого он сделал выводы, что "натовское оружие — это г*внище".

Эпическое видео распространяется в тг-каналах.

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Россиянин взял в руки гранатомет и поинтересовался: "Что, если попытаться из шведского гранатомета АТ-4 выстрелить так же, как мы это делаем из РШГ-2 и РПГ-26?" Попробовав, получил хорошо по лицу. Не зная, как воспользоваться этим орудием, он взял гранатомет на правое плечо, выстрелил - и его чуть не убило отдачей.

После этого, лежа на поле, сказал: "Вот почему я говорю, что натовское вооружение — г*внище".

Напомним, Скабеева бьется в истерике из-за контрнаступления ВСУ, которое еще даже не началось.