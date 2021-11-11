Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Это гибридная атака": Польша и Турция договорились совместно противостоять использованию белорусских мигрантов в качестве оружия

"Это гибридная атака": Польша и Турция договорились совместно противостоять использованию белорусских мигрантов в качестве оружия

Associated Press

Об этом главы МИД двух стран договорились по телефону.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились о сотрудничестве с целью прекратить использование миграции в качестве оружия.

Об этом сообщает МИД Польши в Twitter.

По инициативе Мевлюта Чавушоглу состоялся телефонный разговор между Турецкой и Польской сторонами. Главы МИД стран обсудили шаги, которые следует предпринять государствам для "прекращения использования миграции как оружия".

"Польша и Турция будут работать вместе, чтобы противостоять использованию белорусским режимом нелегальной миграции для гибридной атаки на НАТО ", — отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Следует отметить, что Еврокомиссия обвиняет власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называет это "гибридной агрессией".

Напомним, ситуация на границе двух стран осложнилась в прошлый понедельник, когда в Польшу вторглись неизвестные вооруженные лица в военной форме. Тогда нелегалы начали массово штурмовать польскую границу. В Варшаве это назвали "наибольшей из всех известных попыток массового силового проникновения в страну". После этого в ЕС решили ужесточить санкции против режима Лукашенко.

Читайте также:

Следующая публикация