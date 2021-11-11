"Это гибридная атака": Польша и Турция договорились совместно противостоять использованию белорусских мигрантов в качестве оружия

Об этом главы МИД двух стран договорились по телефону.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились о сотрудничестве с целью прекратить использование миграции в качестве оружия.
Об этом сообщает МИД Польши в Twitter.
По инициативе Мевлюта Чавушоглу состоялся телефонный разговор между Турецкой и Польской сторонами. Главы МИД стран обсудили шаги, которые следует предпринять государствам для "прекращения использования миграции как оружия".
"Польша и Турция будут работать вместе, чтобы противостоять использованию белорусским режимом нелегальной миграции для гибридной атаки на НАТО ", — отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.
Следует отметить, что Еврокомиссия обвиняет власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называет это "гибридной агрессией".
Напомним, ситуация на границе двух стран осложнилась в прошлый понедельник, когда в Польшу вторглись неизвестные вооруженные лица в военной форме. Тогда нелегалы начали массово штурмовать польскую границу. В Варшаве это назвали "наибольшей из всех известных попыток массового силового проникновения в страну". После этого в ЕС решили ужесточить санкции против режима Лукашенко.
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