"Это гибридная атака": Польша и Турция договорились совместно противостоять использованию белорусских мигрантов в качестве оружия

"Это гибридная атака": Польша и Турция договорились совместно противостоять использованию белорусских мигрантов в качестве оружия

Об этом главы МИД двух стран договорились по телефону.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились о сотрудничестве с целью прекратить использование миграции в качестве оружия.

Об этом сообщает МИД Польши в Twitter.

Также читайте Польша призвала ЕС немедленно ужесточить санкции против Беларуси

По инициативе Мевлюта Чавушоглу состоялся телефонный разговор между Турецкой и Польской сторонами. Главы МИД стран обсудили шаги, которые следует предпринять государствам для "прекращения использования миграции как оружия".

" Польша и Турция будут работать вместе, чтобы противостоять использованию белорусским режимом нелегальной миграции для гибридной атаки на НАТО ", — отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Следует отметить, что Еврокомиссия обвиняет власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называет это "гибридной агрессией".

Напомним, ситуация на границе двух стран осложнилась в прошлый понедельник, когда в Польшу вторглись неизвестные вооруженные лица в военной форме. Тогда нелегалы начали массово штурмовать польскую границу. В Варшаве это назвали "наибольшей из всех известных попыток массового силового проникновения в страну". После этого в ЕС решили ужесточить санкции против режима Лукашенко.

Читайте также:

Беларусь силой перебросила полтысячи мигрантов к границе с Литвой.

В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против режима Лукашенко, назвав это "попытками подавления страны".

Украинские спецслужбы и структуры МВД уже приведены в повышенную боевую готовность, чтобы дать отпор наплыву нелегалов из Беларуси.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку