Это готовилось месяцами: в Польше предупредили о российской опасности в преддверии выборов

Российская пропаганда в Польше может усилиться в 2023 году из-за парламентских выборов в РП, которые запланированы на осень.

Об этом заявил правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин в интервью PAP.

"Ввиду того, с чем мы столкнулись в 2022 году, в 2023 году следует ожидать дальнейшего роста угроз как в киберпространстве, так и в пропагандистской деятельности России и Беларуси", — оценил он.

По его словам, следует учитывать, что пропаганда РФ "проводятся в течение определенного периода времени", а не когда организуются выборы или в самый день голосования.

"Это события, почва для которых готовилась месяцами. Поэтому я считаю, что уже в первые месяцы 2023 мы будем наблюдать усиление разной деятельности, связанной с враждебным пропагандистским влиянием. Опыт наших союзников и политических друзей таков, что именно период разного рода избирательных кампаний активизирует российскую сторону, которая хочет с помощью пропаганды или дезинформации повлиять на результаты выборов", – добавил Жарин.

По его мнению, то, что делает российская сторона, это не только дестабилизация или распространение дезинформации и лжи в Польше, но и действия, которые "будем наблюдать в долгосрочной перспективе, это операции влияния, которые должны изменить осознание или восприятие реальности".

Также читайте В Польше россиянин и белорус 5 лет шпионили за военными объектами для разведки РФ: что известно

Он отметил, что прошлый год ознаменовался российской пропагандистской деятельностью, которую следует рассматривать в ракурсе военных действий против Украины.

"Россия подстраивает информационный инструментарий под свои стратегические цели, а сейчас стратегические цели связаны с войной против Украины. Поэтому следует предположить, что часть дезинформационных мер будет связана с ситуацией на фронте. Это будет связано с тем, как мир отреагирует на действия России против Украины. Следует ожидать как дезинформационной деятельности, встроенной в контекст войны, так и преследующей долгосрочные цели, такие как вытеснение американских интересов из Европы или ослабление сплоченности НАТО", – пояснил он.

Напомним, полякам стали поступать звонки якобы из Главного управления статистики страны с вопросами о согласии на дополнительное размещение у себя в доме беженцев из Украины. Этот фейковый опрос и провокация заявляют в Варшаве.

Ранее уполномоченный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин заявлял об очередном этапе информационной атаки РФ в Польше. Агрессор подстрекает польское общество против Украины и руководства РП.

Читайте также: