"Это худшее": украинка о "настоящем лице" немецких мужчин

Украинка fraukatty, живущая в Германии

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Украинка после 10 лет в Германии поделилась своим опытом отношений с местными мужчинами. Она утверждает, что концепция 50 на 50 часто становится удобным инструментом для немецких мужчин для нежелания брать ответственность.

Своей историей украинка под ником fraukatty поделилась в TikTok.

Женщина отметила, что описанные ею ситуации случались не только с ней, но и с ее знакомыми.

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«Выйти замуж за немца — это, пожалуй, самое худшее, что могло бы с вами случиться. Я живу в Германии уже почти 10 лет и за это время поняла одну простую вещь: здесь мужчины, особенно немецкие, даже на базовом уровне не готовы вкладываться для женщины. Ты его спрашиваешь: «А что ты мне подаришь?» А в ответ: «А ты мне что?» — рассказала автор видео.

По словам украинки, за принципом «50 на 50» часто стоит обычная нежелание мужчины брать на себя ответственность в отношениях. А некоторые мужчины вообще объясняют это заботой о женщине, мол, европейку может оскорбить, если за нее заплатят.

«Сожительство «50 на 50» стало для некоторых мужчин видом заработка. Женщина, которая зарабатывает втрое меньше, чем этот мужчина, должна платить 50 на 50. В то время как мужчина себе беззаботно эти же деньги, которые ему отдает женщина ежемесячно, откладывает на свои собственные нужды. И это, к сожалению, не только мой опыт, но опыт моих немецких подруг и знакомых», — рассказала fraukatty.

Автор видео подчеркнула, что проблема заключается не столько в финансовых возможностях мужчины, сколько в отсутствии желания делать хоть что-то для женщины — даже угостить ее кофе.

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В то же время, как отмечает украинка, требования к женщинам при этом остаются высокими.

«И знаете, в этом отчасти виноваты немецкие женщины, у которых заниженные требования к немецким мужчинам. Тем самым они демотивируют мужчин на какие-либо действия в отношениях», — резюмировала украинка.

В комментариях к видео другие пользователи активно обсудили эту тему и поделились своими историями:

«Я это и через 3 года поняла. Это ужас».

«Да не у всех. Все зависит от человека».

«Что-то есть. Но все равно хотела машину — купил, хотела очень гартен — купил. Да, не самое дорогое, он у меня не миллионер, но вкладывается. Хотя все равно тяжеловато. Разные мы, ссоримся часто, но и любим друг друга. Всем любви, девочки».

«Не знаю, какие немцы мужчины, но папы они суперские».

«Я живу с немцем в его частном доме. Он на пенсии уже. Дом на 250 кв. м, бассейн. У нас у каждого есть машина. Я работаю. Да, я даю в месяц 750 евро, чтобы удерживать уровень проживания в доме. Зато он готовит завтраки, обеды, уборка. На мне стирка. Он мне предложил, что нужно продать дом и купить поменьше, но я не согласилась».

К слову, ранее украинка Татьяна рассказала о пяти вещах в Германии, к которым трудно привыкнуть: популярность наличных денег вместо карт, культ бумажных писем для официальной переписки, неудовлетворительное качество мобильной связи и Интернета, закрытые по воскресеньям магазины, а также медленный сервис и длительное ожидание услуг.

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