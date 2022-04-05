"Это исторический шаг": Дания высылает 15 российских дипломатов

Чтобы уехать из страны у российских дипломатов есть 14 дней.

Правительство Дании высылает из страны 15 российских дипломатов ради собственной безопасности.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод после заседания комитета по внешней политике, сообщает Politiken.

По его словам, российским дипломатам дали две недели для того, чтобы покинуть Данию.

"Это исторический шаг, который мы делаем здесь со стороны Дании, но мы также делаем это в соответствии с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность и безопасность Дании", — заявил глава МИД Дании.

Напомним, Франция вслед за Германией выдворила ряд дипломатов России.

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