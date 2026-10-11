«Это предательство»: бывший вице-президент США набросился на Трамп из-за соглашения с Путиным

Майк Пэнс и Дональд Трамп / © Associated Press

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Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отменить санкции в отношении российского топлива, пока Путин бьет по гражданским объектам в Украине, не имеет никакого смысла.

Такое заявление сделал вице-президент США во время первой каденции Трампа Майк Пенс.

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По его словам, поступок американского президента является предательством наследия и лидерства покойного сенатора Линдси Грэма, который был автором закона об адских санкциях против РФ.

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«Пока Украина борется за свое выживание, военная машина Путина продолжает вести террористическую войну против гражданского населения и ежедневно гибнут невинные украинцы. Сейчас вместо того, чтобы ввести жесткие санкции, за введение которых Линдси Грэм боролся до последнего дыхания, президент Трамп объявил, что Соединенные Штаты отменяют санкции против российских энергоносителей, тем самым подпитывая военную машину Путина», — говорится в сообщении.

Политик отметил, что Путин проигрывает в войне против Украины. По его словам, украинские войска вынудили врага остановиться и начали использовать дроны, перенося боевые действия непосредственно на территорию России.

Пенс подчеркнул, что Америка не должна спасать военную машину Путина, а должна противостоять российской агрессии.

«Путин не желает мира. Путин стремится захватить Украину. Я не сомневаюсь: если Путин захватит Украину, то это будет лишь вопросом времени, когда российские войска пересекут границу, и нашим войскам придется противостоять ему», — заяви он.

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По словам Пенса, Трамп должен немедленно отменить дизельное соглашение с Путиным ради национальной безопасности США и безопасности европейских союзников, в том числе Украины.

Кроме того, политик призвал «ввести строгие санкции против любой страны, покупающей российские энергоносители, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы обеспечить Украине военную поддержку, необходимую для отражения и окончательного разгрома этой российской агрессии», — написал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп высказал очередные критические замечания по поводу действий украинского руководства и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы имел возможность прекратить боевые действия ранее.

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