"Это какой-то караул": в Новороссийске горит порт — что произошло (видео)

Новороссийск под атакой / © скрин с видео

В российском Новороссийске 5 апреля произошел пожар на территории нефтяного терминала после атаки беспилотников.

Об этом сообщают местные жители и OSINT-аналитики.

По сообщениям источников, под удар попал один из самых крупных нефтеналивных комплексов на юге России.

После попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар, который был виден из разных районов города.

«Новороссийск… это какой-то караул», — пишут местные.

Также есть информация о повреждении портовой инфраструктуры.

Новороссийск имеет стратегическое значение как ключевой порт России на Черном море и база военно-морского флота.

По предварительным данным, пораженный терминал может использоваться для обеспечения топливом российских военных подразделений, задействованных в войне против Украины.

Отметим, что 5 апреля россияне уже сообщали об атаке дронов. Горело и взрывалось в Нижегородской области России, в городе Кстово. Там прозвучала серия из не менее 20 взрывов.