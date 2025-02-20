"Это капитуляция перед Путиным": экс-советник Трампа о плане прекращения войны в Украине

Мирный план Трампа угрожает безопасности Украины и Европы, а также может привести к выходу США из НАТО.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон жестко раскритиковал предложенное соглашение о прекращении войны в Украине, назвав его выгодным для Кремля.

Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

“Я думал, что Трамп выйдет из НАТО, но он еще не сделал этого. Однако вы уже слышите, как начинает играть музыка. Согласно этому плану, было бы прекращение огня, создана милитаризованная зона, начались бы переговоры, а Украина согласилась бы не вступать в НАТО. Это договоренность, которую действительно могли бы написать в Кремле”, – заявил Болтон.

По словам эксрадника, следствием такого соглашения станет ослабление западного альянса и укрепление позиций России.

Ранее Дональд Трамп не раз заявлял о возможности достижения мира между Украиной и Россией, однако его подходы вызывают серьезную критику среди союзников США.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, который ему никогда не нравился.

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