"Это карикатура": Кислица рассказал, что из себя представляет Трамп на самом деле

Дональд Трамп / © Associated Press

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что медийный образ Дональда Трампа преувеличен и искажен.

Об этом он сказал в интервью «Общественное Новости».

Дипломат рассказал, что имел возможность увидеть Трампа лично спустя много лет после его президентства. По словам Кислицы, в отличие от карикатурного образа в СМИ, в жизни он выглядит сильным политиком и бизнесменом.

«Я видел его, когда он был 45-м президентом — сейчас 47-й. Я вам хочу сказать мое личное впечатление. Образ, который изображается в СМИ, является карикатурой. На самом деле это очень сильный человек», — отметил он.

Кислица подчеркнул, что Трамп умеет одновременно контролировать несколько процессов и ведет разговоры тем, что сам выбирает. Его выступления не являются случайными экспромтами, а тщательно продуманными диалогами или даже монологами.

«Это никакие не экспромты — это очень продуманные диалоги или даже часто монологи. Поэтому это очень мощный политик и мощный бизнесмен», — подчеркнул Кислица.

Дипломат подчеркнул, что, независимо от того, нравится Трамп или нет, это выбор американского народа. И с ним, как с избранным президентом США, мир должен иметь дело.

Напомним, Дональд Трамп назвал войну Украины с Россией «конфликтом личностей» и заявил об «огромной неприязни» лидеров двух стран.

Кроме того, Трамп высказал мнение о том, почему «фюрер» избегает встреч с президентом Украины. Американский президент считает, что причина «огромная личная враждебность» между двумя лидерами. Кроме того, он добавил, мол, «нам придется это уладить».