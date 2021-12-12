"Это катастрофа": в Италии от взрыва обрушился жилой дом, под завалами ищут людей

"Это катастрофа": в Италии от взрыва обрушился жилой дом, под завалами ищут людей

Причиной инцидента мог стать взрыв городского газопровода.

В итальянской провинции Агридженто вечером в субботу, 11 декабря, в результате взрыва в Раванузе обрушилось четырехэтажное здание. По меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей и беременная женщина, числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Sky TG24.

Отмечается, что причиной инцидента, произошедшего около 20:30 по местному времени, мог стать взрыв городского газопровода. Известно, что на месте происшествия вспыхнул пожар, охвативший по меньшей мере три соседних дома.

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Чрезвычайники уже погасили пламя и приступили к поискам под завалами. Мэр города Кармело Д'Анджело обратился к людям со следующим призывом: "Если у вас есть автоцистерны и механические средства, помогите нам! Это катастрофа".

Спасатели отмечают, что хотя возникший после взрыва огонь уже ликвидировали, "газовые очаги из городской сети мешают безопасному доступу к завалам". Несмотря на это, на месте происшествия работают десятки добровольцев, пожарных и волонтеров Красного Креста.

В издании указывается, что после инцидента на улице включились сигнализации нескольких домов и автомобилей. Сейчас здесь полно дыма, обломков и испуганных людей, которые не могут найти своих родных.

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"Обломки, куски каркаса, мебель, двери были отброшены на несколько метров от места взрыва. Электричество было выключено по всей территории", — рассказали журналисты.

Между тем в Ansa добавили, что из-под завалов слышны крики. Спасателям уже удалось вытащить уцелевшую 80-летнюю женщину, ее госпитализировали на носилках. "Операции усложняются непрерывными утечками газа. Техники компании Italgas работают над охраной территории", — говорится в сообщении.

Число пропавших без вести, по данным журналистов, сейчас варьируется от 9 до 11. В прокуратуре Агридженто начали расследование.

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