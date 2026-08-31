«Это конец цивилизации»: Портников предупредил об опасном сценарии с участием Китая

Си Цзиньпин / © Associated Press

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Китайский лидер Си Цзиньпин может оказаться перед выбором, последствия которого будут иметь значение для всей международной системы.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

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По его словам, Дональд Трамп уже понял, что США не могут просто силой навязывать Китаю собственные условия. Одной из причин является значительная зависимость американской экономики от китайских поставок.

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В то же время, по мнению Портникова, сейчас важнее не то, как будут развиваться переговоры Трампа с Си, а то, как китайский лидер решит воспользоваться ситуацией.

Журналист отметил, что Россия и США уже показали ограниченные возможности военной силы как инструмента достижения глобальных целей.

«Я вообще считаю, что главным преимуществом сверхдержавы есть угрозы, а не применение силы. Путем угроз сверхдержава может добиться гораздо большего, чем само применение силы», — сказал Виталий.

Теперь, по его оценке, подобный выбор предстал перед Си Цзиньпином. Китай обладает значительным ядерным потенциалом и второй экономикой мира, поэтому Пекин может увидеть возможность использовать ситуацию, когда США одновременно сталкиваются с рядом вызовов.

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«Си Цзиньпин может подумать об искушении такого развития событий, потому что если ему все удастся, в мире будет только одна сила — и это будет Китай, Коммунистический Китай», — заявил журналист.

Портников рассмотрел сценарий, при котором одновременно обостряются три масштабных конфликта. Первый — в Европе, где Россия продолжает противостояние с Западом, второй — на Корейском полуострове, а третий — вокруг Тайваня.

В такой ситуации, считает журналист, Соединенные Штаты могут столкнуться с нехваткой ресурсов для одновременной реакции на все три направления.

В то же время Портников предостерег, что Китай также рискует переоценить свои возможности. Если Пекин терпит неудачу в попытке захватить Тайвань, а Россия и Северная Корея не смогут достичь поставленных целей, последствия могут оказаться непредсказуемыми.

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При таком развитии событий, по его мнению, мир может остаться без государства, способного силой навязывать другим собственные правила.

«Нет никакой большой страны, способной навязать свою волю силой, и нет никакого порядка. Начинается время вечной войны. Всех со всеми. Больше некому быть арбитром», — отметил Портников.

Именно поэтому, убежден журналист, решение Си Цзиньпина может стать одним из ключевых факторов, определяющих будущее международной системы.

Он также предположил, что отказ Китая от такого сценария оставит возможность поиска новой модели сосуществования между США и Россией.

«Если Китай не подвергнется этим искушениям, то у нас есть еще шансы, что Соединенные Штаты и Россия где-то в какой-то момент найдут какую-нибудь модель сосуществования за счет отказа России от части имперских амбиций», — пояснил Портников.

В то же время активное вмешательство Пекина в глобальные конфликты, по его мнению, будет иметь гораздо более серьезные последствия.

«Если Китай сейчас будет реально активно вмешиваться в конфликт — это конец этой цивилизации, которую мы знали», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что Китай решительно предостерег диктатора Путина от применения тактического ядерного оружия в Украине на фоне крушения мирных переговоров.

Мы ранее информировали, что Китай, Россия и Северная Корея активизировали военную деятельность в Тихоокеанском регионе на фоне решения президента США Дональда Трампа направить американский авианосец USS George Washington из западной части Тихого океана на Ближний Восток.

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