"Это месседж другим, чтобы не предпринимали никаких попыток": Лукашенко заявил о намерении баллотироваться и усилил репрессии

Белорусский оппозиционер предполагает, что выборы могут пройти 23 февраля 2025 года, в так называемый день защитника отечества.

В Беларуси приобрели огромный масштаб репрессии, поэтому можно предположить, что они будут расти и во время выборов Александра Лукашенко.

Об этом руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил в эфире "Эспрессо".

Латушко считает, что Лукашенко совершил так называемый фальстарт. По словам эксперта, избирательная президентская кампания еще не началась, но он уже сказал, что будет баллотироваться.

Руководитель Народного антикризисного управления объяснил, зачем самопровозглашенный президент Беларуси это сделал.

"Он направил определенный месседж другим, чтобы они даже не предпринимали никаких попыток это делать, ни одного транзита. О чем шли дискуссии? больше всего власть, не Коля Лукашенко, а именно власть. Он больше жизни любит власть которой владеет", — пояснил эксперт.

По словам Латушко, заявлением о баллотировании Лукашенко сообщил об усилении репрессий.

"Он дал обществу понять, что будут фактически увеличиваться репрессии. Репрессии приобрели в последнее время огромный характер, огромный масштаб поэтому можно предположить, что они будут расти и в день выборов Лукашенко", — рассказал Латушко.

Аналитик также добавил, что Лукашенко хочет это сделать зимой, когда будет демотивация общества, летом это будет сложнее".

"Это как Белорусская Советская Республика во времена Советского Союза: голосуют так, как нужно России в военно-политической сфере. Он полностью подчиняется Путину и реализует те задачи, которые определяет для него Путин. Фактически он играет на балансе, он хочет сохранить личную власть, но она базируется на экономическом ресурсе Российской Федерации", – добавил он.

Напомним, западные СМИ пишут, что против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко готовится переворот. Группа диссидентов страны заявила о своих планах.

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