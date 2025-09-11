Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп высказался о российских дронах в Польше. Он сказал, что дроновое нападение РФ на ночь 10 сентября могло быть ошибочным.

Комментируя инцидент с нарушившими воздушное пространство Польши российскими беспилотниками, Дональд Трамп заявил, что это «могла быть ошибка».

«Это могло быть ошибкой. Но, несмотря на это, я не доволен тем, что касается всей этой ситуации. Но, надеюсь, это скоро закончится», — сказал президент США.

Ранее министр иностранных дел Польши заявил, что кремлевский глава Путин провоцирует НАТО дронами в целях эскалации конфликта. Сикорский раскрыл истинные намерения диктатора и сказал, что Путин не только насмехается над Трампом, но и не намерен заканчивать полномасштабную войну против Украины.

Западные СМИ также пишут, что Кремль торжествует и наслаждается слабостью США.