"Это моя личная глупость": женщина выиграла $1 млн в лотерею и потеряла все

В США женщина купила последние лотерейные билеты, один из которых оказался выигрышным. Через несколько месяцев она приобрела дом и в тот же день в него въехала.

Об этом пишет The Sun.

У нее не оказалось страховки на недвижимость, но она все же решила перевезти вещи в дом. Однако из-за пожара новый дом сгорел практически дотла.

"У меня даже не получилось провести в нем ночь, даже десять минут", — сказала она.

Для нее это было идеальное место, поскольку размещалось между курортными городами Форт-Уолтон-Бич и Сандестин, где живут близкие.

"Это моя личная глупость", — сказала она.

По ее словам, пожар начался из-за того, что грузчики оставили коробки на плите, которая каким-то образом включилась.

"Сейчас у меня на счету около 300 долларов, потому что я вложила в это все, — сказала она. — Я не знаю, куда мне пойти".

От общего лотерейного выигрыша у Фавер после уплаты всех налогов осталось только 500 тысяч долларов. 400 тысяч она потратила на дом, еще 10 отдала церкви, где один из ее сыновей служит пастором. Оставшимися деньгами она оплачивала счета.

Ранее стало известно, что в США молния помогла женщине сорвать джекпот.

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