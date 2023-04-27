"Это моя страна, на**й": в Оренбурге подростки-скинхеды жестоко избили двух мужчин

Подростки жестоко избивали мужчин ногами по голове и всему телу с криками "думаешь, от русских можно уйти?".
В российском Оренбурге подростки, одетые как скинхеды, под крики "Это моя страна, на**й" жестоко избили двух мужчин 40 и 46 лет.
Видео инцидента опубликовали российские Телеграм-каналы.
Мужчины встретились в парке и решили просто на лавочке выпить водки.
Со словами "это моя страна, х*ли ты тут водку жрешь", несовершеннолетние сначала повалили на землю одного мужчину, прыгали по нему, топтали, били по голове и пинали.
Затем они догнали второго мужчину с криками "Ты думаешь, от русских можно уйти? Это моя страна, нах*й! Моя!". Подростки начали его жестоко избивать ногами по голове и всему телу.
Весь процесс юноши снимали на видео, но по этическим соображениям публиковать его невозможно.
После избиения подростки похитили у одного из пострадавших кошелёк и скрылись, но вскоре были задержаны. Возраст напавших подростков 14, 16 и 17 лет. Хулиганов поместили под домашний арест.
Ранее сообщалось, что в РФ 21-летний парень назвал себя богом и сжег знакомого в костре.
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