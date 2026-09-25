- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 2 мин
«Это может произойти»: Макрон прокомментировал информацию о предупреждении ЦРУ об атаке РФ на Францию
Французская сторона не получала от американского разведывательного ведомства такую информацию.
Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию о том, что ЦРУ США предупреждало Францию о возможной атаке российских дронов.
Об этом он заявил в телевизионном интервью, сообщает RTL.
Макрона спросили о публикации El Mundo, в которой речь шла о якобы предупреждении ЦРУ о возможных атаках российских беспилотников, в том числе по территории Франции.
Французский президент возразил, что французская сторона получала от американского разведывательного ведомства такую информацию.
«Эту информацию мы можем опровергнуть. ЦРУ не сообщало французским службам о такой атаке», — ответил Макрон.
В то же время он подчеркнул, что общая ситуация в Европе остается напряженной.
«Ситуация становится все более напряженной, и это вызывает беспокойство», — добавил французский лидер.
Макрон также упомянул о попытке атаки беспилотником в аэропорту немецкого Лейпцига. По его словам, Франция пока не сталкивалась с подобными атаками, однако, не исключено, что такая ситуация может возникнуть.
Именно поэтому существует реальная угроза. Россия усиливает враждебные, а иногда и преступные действия по европейским странам», — заявил президент Франции.
Ранее сообщалось, что издание El Mundo обнародовало информацию о том, что Россия готовит новые атаки дронами на Европу, на этот раз целью страны Средиземноморья.
Мы ранее информировали, что позже министр обороны Италии Гвидо Крозетто опроверг информацию испанского издания El Mundo о возможных российских атаках беспилотниками на Италию, Испанию и Францию.