«Это может произойти»: Макрон прокомментировал информацию о предупреждении ЦРУ об атаке РФ на Францию

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию о том, что ЦРУ США предупреждало Францию о возможной атаке российских дронов.

Об этом он заявил в телевизионном интервью, сообщает RTL.

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Макрона спросили о публикации El Mundo, в которой речь шла о якобы предупреждении ЦРУ о возможных атаках российских беспилотников, в том числе по территории Франции.

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Французский президент возразил, что французская сторона получала от американского разведывательного ведомства такую информацию.

«Эту информацию мы можем опровергнуть. ЦРУ не сообщало французским службам о такой атаке», — ответил Макрон.

В то же время он подчеркнул, что общая ситуация в Европе остается напряженной.

«Ситуация становится все более напряженной, и это вызывает беспокойство», — добавил французский лидер.

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Макрон также упомянул о попытке атаки беспилотником в аэропорту немецкого Лейпцига. По его словам, Франция пока не сталкивалась с подобными атаками, однако, не исключено, что такая ситуация может возникнуть.

Именно поэтому существует реальная угроза. Россия усиливает враждебные, а иногда и преступные действия по европейским странам», — заявил президент Франции.

Ранее сообщалось, что издание El Mundo обнародовало информацию о том, что Россия готовит новые атаки дронами на Европу, на этот раз целью страны Средиземноморья.

Мы ранее информировали, что позже министр обороны Италии Гвидо Крозетто опроверг информацию испанского издания El Mundo о возможных российских атаках беспилотниками на Италию, Испанию и Францию.

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