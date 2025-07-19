- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 731
- Время на прочтение
- 2 мин
"Это может произойти с каждым": медсестра "чуть не сгорела заживо" в собственном саду
Женщина потеряла почти всю кожу на спине, руках и ногах после того, как одежда мгновенно загорелась пламенем.
В Великобритании, в результате несчастного случая, едва не погибла женщина вместе со своим мужем. Она получила ожоги третьей степени, а ее дом получил значительные повреждения.
Об этом пишет Daily Mail.
45-летняя медсестра и мать двоих детей Эмма Колвелл вместе со своим мужем Эндрю и их товарищем решили устроить барбекю у своего дома. Компания хотела разжечь костер вечером, когда садилось солнце
Следуя правилам безопасности, женщина держалась подальше от места разжигания огня и ждала пока ее муж наливал топливо для зажигалок в чашу.
В тот момент Эмма вернулась к костру, чтобы надеть кардиган. Именно тогда внезапный порыв ветра выдул на нее легковоспламеняющуюся жидкость, мгновенно запала ее одежду.
Запаниковав, женщина побежала в дом.
«Я буквально горела. Я срывала с себя всю одежду, и вдруг у меня закружилась голова. Тогда и я прыгнула на кушетку и принялась тереть спину», — рассказала Колвелл.
Муж Эммы пытался ей помочь и постоянно переворачивал, с надеждой погасить пламя. После того, как это удалось сделать, Эндрю отнес женщину в душ.
Я посмотрела вниз и увидела, что вся ванна покрыта кожей. Я была в шоковом состоянии», — сказала она.
В тот момент дом супругов начал наполняться дымом. Тогда муж Колвел вернулся за Эммой, чтобы помочь выбраться из горящего дома.
Женщина была срочно госпитализирована в отделение интенсивной терапии больницы в Вистоне с ожогами третьей степени на спине, ногах и руках.
«Они сказали, что моя кожа буквально „тает“, и реальность поразила меня: моя жизнь уже никогда не будет такой, как раньше», — вспомнила Эмма.
Почти 30% тела медсестры было повреждено огнем. После десяти операций по пересадке кожи в течение месяца Колвелл выписали из больницы.
Однако женщина не смогла вернуться домой из-за значительных разрушений от пожара — гостиная, кухня, кабинет и спальня были уничтожены.
«Мы потеряли все. Но я просто знала, что не могу позволить этому победить меня. Теперь у меня бывают хорошие и плохие дни, когда я волнуюсь о дальнейших операциях», — поделилась Эмма.
С тех пор Эмма оборудовала свое здание огнетушителями и призывает людей быть особенно осторожными у костров и барбекю, особенно с наступлением теплой погоды.
Ранее, пожар в Гранд-Каньоне уничтожил вековую гостиницу и десятки домиков.
Читайте также:
Блогер-миллионер сбросил сына к озеру со скалы: видео подорвало Сеть
Самый старый марафонец мира погиб: причина трагической смерти Фауджи Сингха удивит