Мир
417
1 мин

"Это может стать большой проблемой": Трамп предупреждает Россию после вторжения в Эстонию

Трамп отреагировал на инцидент с российскими самолетами над Эстонией.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
© Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство из-за информации о вероятном вторжении российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Инцидент длился около 12 минут и вызвал беспокойство относительно безопасности НАТО.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает The Independent.

«Мне нужно будет разобраться. Вскоре меня проинформируют. Ну, мне это не нравится. Не нравится, когда такое происходит. Это может обернуться серьезными проблемами», — заявил Трамп.

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 сентября три российских МиГ-31 без предупреждения пересекли границу и вошли в воздушное пространство Эстонии. В связи с этим МИД Эстонии вызвал представителя российской дипмиссии и вручил ноту протеста.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна назвал инцидент «беспрецедентно дерзким». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также осудила нарушение, подчеркнув, что оно представляет «чрезвычайно опасную провокацию»

Из-за инцидента Эстония официально обратилась в НАТО, инициировав консультации на основе статьи 4 Североатлантического договора.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии«недопустимым» и «системной российской кампанией против Европы, НАТО, против Запада».

В России опровергли обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии, заявив, что полеты истребителей происходили по правилам и не пересекали границы других государств.

