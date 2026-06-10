"Это наши деньги": Польша и Германия затеяли спор из-за 6,6 млрд евро помощи Украине

Евросоюз / © Associated Press

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Польша и Германия заняли противоположные позиции по распределению 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, которые Венгрия разблокировала в начале июня.

Об этом сообщает польское издание RMF24

Издание отметило, что глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила распределить эти средства по трем направлениям: частичное возмещение странам-донорам (10% расходов), финансирование учебной миссии для украинских военных и совместные закупки вооружений для Украины.

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Польша отклонила этот подход. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил, что Варшава настаивает на возвращении около 2 млрд злотых (примерно 450 млн евро), потраченных на передачу вооружений Украине.

«Эти деньги — это наши деньги», — подчеркнул он, добавив, что сокращение компенсаций фактически означает уменьшение оборонных расходов.

Варшава также обвинила Брюссель в попытке «менять правила посреди игры».

Зато Германия заняла противоположную позицию. Берлин призывает направить всю неиспользованную сумму фонда на поддержку Украины.

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По словам представителей немецкого Минобороны, фонд создавался как инструмент солидарности, а один из дипломатов ЕС подчеркнул, что вклад Германии в помощь Украине в этом году достигает 11,5 млрд евро. С точки зрения Берлина, возвращение нескольких сотен миллионов евро в их собственный бюджет абсолютно не имеет значения, поэтому им легче отказаться от возврата средств Киеву.

Польская сторона отвергает аргументы Берлина, настаивая, что страны, которые первыми передавали оружие Украине, в частности Польша или Словакия, не должны терять компенсации в пользу государств, которые присоединились к поддержке позже, к которым относится Германия.

Ранее сообщалось, что после решения Владимира Зеленского присвоить почетное наименование «имени Героев УПА» подразделению ССО ВСУ Польша подняла скандал, угрожая заблокировать вступление в ЕС.

Напомним, Украина впервые рискует потерять часть финансовой помощи Европейского Союза. Причиной является якобы несвоевременное выполнение реформ, предусмотренных программой Ukraine Facility.

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