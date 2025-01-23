"Это настоящее зверство": Трамп сделал заявление о встрече с Путиным

Президент США намерен встретиться с главой Кремля в ближайшее время.

Американский президент Дональд Трамп назвал войну в Украине "настоящим зверством". Мол, гибнут молодые люди, рушатся здания и целые города. По его словам, он скоро встретится с Владимиром Путиным.

Об этом шла речь во время выступления Трампа в четверг, 23 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я хочу вскоре встретиться с президентом Путиным. Это касается не только экономики, а вопросов миллионов жизней. Погибают замечательные молодые люди... Погибают на поле боя от пуль. Как я неоднократно говорил, Украина — это равнинная страна. Там нет, где спрятаться, так что единственная вещь, которая останавливает вражеские шары — человеческое тело", — заявил он.

Трамп также поделился своими впечатлениями от информации о боевых действиях в Украине.

"Я видел фото происходящего. Это настоящее зверство, резня, бойня. Я говорю не об экономике, не о природных ресурсах. Я говорю о молодых людях, которые погибают на поле боя. Разрушаются целые города. И мы должны это прекратить", – сказал президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп ждет ответа России об окончании войны. Он заявил, что Украина готова договариваться об окончании войны.

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