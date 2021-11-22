"Это называется ревакцинация": Путин сделал повторную COVID-прививку и рассказал о самочувствии

"Это называется ревакцинация": Путин сделал повторную COVID-прививку и рассказал о самочувствии

По словам Путина, после прививки у него нет неприятных ощущений.

Президент России Владимир Путин сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса. Это произошло через семь месяцев после первой прививки.

Об этом пишут росСМИ.

"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником лайт". Это называется ревакцинация", — сказал Путин на встрече с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалии Денисом Логуновым.

По его словам, он чувствует себя хорошо. Кроме того, Путин добавил, что хочет принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины.

Кстати, Путин сообщал, что вакцинировался впервые 23 марта. Процедура была не публичной и сначала Путин не уточнял, каким препаратом вакцинировался. Впоследствии сказал, что вакцинировался российским "Спутником V".