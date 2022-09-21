"Это не 300 тысяч, и мобилизация не частичная, а полная": Арестович высказался о призыве в России

На самом деле в России была объявлена полная мобилизация, несмотря на то, что власть называет ее частичной. Несмотря на объявленные планы набрать в армию 300 тыс. человек, на самом деле никто в РФ не сможет проконтролировать реальное количество мобилизованных.

Совокупные потери России в войне против Украины составляют 150 тыс. человек, так что там решили призвать "двойной комплект" войск.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

"Ты понимаешь, почему 300 тысяч объявили? Хотя это нифига не 300 тысяч, и мобилизация не частичная, а полная на самом деле, это они ее так назвали. Ни один российский гражданин не сможет проконтролировать, а сколько же реально призвали — 300, 305, 320, 340, 360 и так далее. Но цифра эта очень проста. У них потери совокупные – под 150 (тысяч – ред.), и они призывают двойной комплект просто. При этом они заранее 150 тысяч уже списали, а еще одни 150 тысяч должны победить", – объяснил Арестович.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, в рамках мобилизации планируется набрать в армию 300 тыс. человек.

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