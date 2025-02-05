"Это не благотворительность": Рубио высказался о международной помощи

Государственный секретарь США Марк Рубио подчеркнул, что иностранная помощь должна служить исключительно для продвижения национальных интересов США, а не быть благотворительностью.

Об этом он сообщил на брифинге в Коста-Рике.

Он добавил, что администрация Дональда Трампа не планирует полностью прекращать международную помощь, однако пересмотрит ее эффективность.

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"Но иностранная помощь – это не благотворительность. Она существует для продвижения национальных интересов США. Каждый доллар, который мы тратим, пока я являюсь госсекретарем и пока президент Трамп находится в Белом доме, будет долларом, который продвигает наши национальные интересы", – отметил госсекретарь.

По его словам, администрация заморозила финансирование международных программ из-за непрозрачности некоторых проектов.

"Мы не скажем вам, на что идут деньги, для кого они предназначены, у кого они есть, какой подрядчик – в некоторых случаях они проходят через четыре разных подрядчиков, прежде чем попадают к адресату. Это не мои цифры. Это цифры USAID", – сказал он.

Рубио добавил, что только около 10–12% средств доходили до конечного получателя, в то время как остальные тратились на бюрократию и накладные расходы.

Напомним, в то время как Украина борется за каждый квадратный километр США поставили лишь половину обещанной военной помощи.

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