"Это не братья-украинцы, их мы не будем жалеть": Соловьев в истерике угрожает "уничтожить все польские города ракетами"

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев снова угрожает Европе, в частности, Польше. В истерике он заявил, что Россия без раздумий "наф*г уничтожит все польские города ракетами".

Об этом он заявил во время своего пропагандистского шоу, видео с его угрозами распространяют телеграмм-каналы.

Соловьев цинично говорит, что Россия еще жалеет украинцев, с поляками так не будет. Он уверен, что Россия, которая год не может взять Бахмут, "наф*г уничтожит все польские города ракетами одномоментно, не используя для этого сухопутные войска".

"Если мы в очередной раз не растолчем европейцам лицо, они ничего не поймут. Но в этот раз мы из Европы не уйдем. В этот раз мы не будем с ними договариваться или мириться. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы, мы не будем к ним". относиться, как к братьям.Мы наф*г уничтожим все города ракетами за один раз, не используя для этого сухопутные войска.Это мы Украину сожалеем, а тут мы будем воевать, как американцы в Ираке. Ядерными ударами, не уверен, а авиационными или ракетными, уверен, наф*г все уничтожим. И даже не будем думать лишний раз", — заявил он.

Напомним, в студии Соловьева в прямом эфире чуть не скончался пропагандист.