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"Это не место для селфи": Сеть возмутила фотография женщины на фоне концлагеря Аушвиц

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
972
Время на прочтение
2 мин
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"Это не место для селфи": Сеть возмутила фотография женщины на фоне концлагеря Аушвиц

Фото/Twitter: MariaRMGBNews

Туристка сделала фотографию на фоне одного из самых больших концлагерей Польши.

Пользователи Twitter начали активно писать комментарии с возмущением после того, как появились фото туристов, позирующих на фоне Аушвица – одного из крупнейших концлагерей Польши, возле Освенцима. Одна из женщин выложила свое фото, сделанное на путях, по которым нацисты перевозили людей в лагеря смерти во время Второй мировой войны.

Об этом пишет Uniland.

"Фото, сделанное туристами перед Аушвицем несколько дней назад. Скандальное поведение людей, чье суждение было повреждено годами нарциссизма, вызванного социальными сетями. Один миллион человек был убит здесь. Это не место для селфи", — пишут в комментариях к фото.

Официальная страница мемориала Аушвиц в Twitter также отреагировала на фото, распространенное в соцсетях.

"Приходя в @AuschwitzMuseum, посетителям следует помнить, что они попадают на аутентичное место бывшего лагеря, где было убито более миллиона человек. Уважайте их память", — говорится в сообщении.

Аушвиц был одним из самых больших нацистских концлагерей, существовавших с конца мая 1940 до января 1945 года на юге Польши, возле города Освенцим. По меньшей мере, 1,1 миллиона человек были убиты в концлагере. Подавляющее большинство составляли евреи, другие являлись польскими гражданскими лицами, советскими военнопленными, политзаключенными и т.д.

Напомним, поляк наткнулся на человеческие останки возле бывшего концлагеря Аушвиц.

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Дата публикации
Просмотры
972
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