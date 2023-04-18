"Это не место для селфи": Сеть возмутила фотография женщины на фоне концлагеря Аушвиц

Пользователи Twitter начали активно писать комментарии с возмущением после того, как появились фото туристов, позирующих на фоне Аушвица – одного из крупнейших концлагерей Польши, возле Освенцима. Одна из женщин выложила свое фото, сделанное на путях, по которым нацисты перевозили людей в лагеря смерти во время Второй мировой войны.

Об этом пишет Uniland.

"Фото, сделанное туристами перед Аушвицем несколько дней назад. Скандальное поведение людей, чье суждение было повреждено годами нарциссизма, вызванного социальными сетями. Один миллион человек был убит здесь. Это не место для селфи", — пишут в комментариях к фото.

Я был legitimately shocked по каким-то людям treated Auschwitz, как занятия парком, когда я был помещен в последний год. Я смотрю на это видео из девушки, которая получила баланс на дорожках для своего friend. So unbelievably disrespectful https://t.co/16yDyHF6jl pic.twitter.com/sDJF52Dq8Z — Drew Pavlou (@DrewPavlou) April 16, 2023

Официальная страница мемориала Аушвиц в Twitter также отреагировала на фото, распространенное в соцсетях.

"Приходя в @AuschwitzMuseum, посетителям следует помнить, что они попадают на аутентичное место бывшего лагеря, где было убито более миллиона человек. Уважайте их память", — говорится в сообщении.

Аушвиц был одним из самых больших нацистских концлагерей, существовавших с конца мая 1940 до января 1945 года на юге Польши, возле города Освенцим. По меньшей мере, 1,1 миллиона человек были убиты в концлагере. Подавляющее большинство составляли евреи, другие являлись польскими гражданскими лицами, советскими военнопленными, политзаключенными и т.д.

Напомним, поляк наткнулся на человеческие останки возле бывшего концлагеря Аушвиц.

Читайте также: