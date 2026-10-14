"Это не мир, а завоевание": Мелони сделала громкое заявление об Украине

Джорджия Мэлони / © Associated Press

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Поддержка Украины является не альтернативой мирному урегулированию, а единственным фактором, который делает его достижение возможным.

Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мэлони во время выступления в национальном парламенте.

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Премьер-министр Италии подчеркнула, что если Украина прекратит сопротивление, Европа рискует вернуться ко временам советской империи. Также она подчеркнула, что уступки агрессору не принесут подлинного мира.

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«Если агрессор может рассчитывать на капитуляцию противника, зачем ему вести переговоры? Только вот капитуляция — это не мир, а завоевание. Если бы Украина завтра перестала защищаться, как многие желают и предлагают, мы бы не получили мира, мы бы обсуждали оккупацию европейской нации», — заявила Джорджия Мелони.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони резко раскритиковала договоренность между США и РФ о поставках российского дизельного горючего, назвав ее «очень рискованным выбором».

Ранее договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о российском дизеле возмутила союзников США. На саммите ЕС европейские лидеры планируют призвать к новым санкциям против России и ограничению ее доходов от нефти.

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