"Это не наша война": Сиярто испугался эскалации и заявил, что НАТО может пересечь "красную линию"

Петер Сиярто заявил, что европейским политикам следует работать над достижением мира, а не искать пути участия в войне.

Присутствие войск НАТО в Украине будет означать начало третьей мировой войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Он добавил, что Альянс якобы может пересечь "красную линию".

Об этом Сиярто заявил в эфире французского телеканала LCI.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, европейским политикам следует работать над достижением мира, а не искать пути участия в войне.

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"Если в Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведенную НАТО. Если хоть одна страна-член НАТО отправит свои войска в Украину, это означает прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну. Кто-то из нас этого хочет? Я – нет. Это не наша война, потому что никто не нападал на Европу.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично высказался о войне в Украине и ошеломил заявлением о западных войсках.

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